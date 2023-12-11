أولياء أمور التلاميذ: “لم يعد مقبولا بعد زيادة الحكومة أن يواصل الأساتذة الإضراب”

2023-12-11 / 10:50
7

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت الحكومة مساء أمس عن إقرار زيادة عامة في رواتب و أجور كل الأطر التعليمية بنسبة 1500 درهم شهريا و ذلك بعد لقاء جمع رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية.

مباشرة فور صدور قرار الزيادة في أجور المعلمين و الأساتذة، خرجت تنسيقية الأطر التعليمية لترفض ما جاء في بلاغ الحكومة و تقرر مواصلة ما تسميه “الأشكال النضالية” و بالتالي الاستمرار في الإضراب.

في ظل كل ذلك، لم يعد التعاطف الشعبي الذي كانت تحظى به مطالب الأساتذة قائما بعد أن استجابت الحكومة لذلك و رفضت الهيئة التعليمية، حيث لم يعد من مبرر بتاتا لاستمرار الإضراب و لي ذراع الحكومة و الإضرار بمصالح التلاميذ.

عدد من أباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ عبروا في تدوينات غاضبة من قرار تنسيقيات الأساتذة الذين رفضوا الزيادة و أصروا على مواصلة الإضراب، حيث كتب أحدهم: “النظام الأساسي تجمد و الصالير داز اش بغيتو مازال، راه عيقتو دخلو قريو لينا وليداتنا”.

و كتب آخر: “الحكومة أظهرت حسن نيتها في الوهلة الأولى بتجميد النظام الأساسي للتعليم، و واصلت ذلك بإقرار زيادة مالية في أجور المعلمين و الأساتذة بنسبة 1500 درهم و غيرها من الامتيازات في الترقية، فلماذا يصر الأساتذة على التعنث و الإضراب، هادي ولات بسالة بصراحة”.

و كتبت إحدى الأمهات في تعليق لها على قرار مواصلة الإضراب عبارة: “حشومة هادشي لي كايديرو الأساتذة ، ياك بغيتو الزيادة وا هاهيا جات، وليداتنا صبرو حتى عياو دبا راهم باغين يقراو، راعيو لهاد البلاد و لولادنا و دخلو تقريو، اش بغيتو مازال 1500 درهم لي زادتكم الحكومة راه عايشة بيها أسر على قدها”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بلغت 15 درهما للكيلوغرام الواحد.. أسعار الطماطم تصدم المغاربة

بلغت 15 درهما للكيلوغرام الواحد.. أسعار الطماطم تصدم المغاربة

2023-12-11 / 13:16
Photo of “حراس المستشفيات” في قفص الاتهام بخلق التوتر بين الأطباء والمرتفقين

“حراس المستشفيات” في قفص الاتهام بخلق التوتر بين الأطباء…

2023-12-11 / 12:41
Photo of بركان.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة والأم تطلب المساعدة

بركان.. اختفاء فتاة في ظروف غامضة والأم تطلب المساعدة

2023-12-11 / 12:11
Photo of سلا.. إيقاف شخص بحوزته كمية من الأقراص المخدرة و”الكوكايين”

سلا.. إيقاف شخص بحوزته كمية من الأقراص المخدرة و”الكوكايين”

2023-12-11 / 10:24
Photo of تنسيقية الأساتذة ترفض زيادة الحكومة و تقرر الاستمرار في الإضراب عن العمل

تنسيقية الأساتذة ترفض زيادة الحكومة و تقرر الاستمرار في…

2023-12-11 / 09:50
Photo of 1500 درهم زيادة في أجور الأساتذة.. الحكومة تعيد الروح إلى المدرسة العمومية

1500 درهم زيادة في أجور الأساتذة.. الحكومة تعيد الروح…

2023-12-11 / 09:20
Photo of طقس الاثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-11 / 09:04
Photo of بعد التوقيع على اتفاق مع الحكومة .. المركزيات النقابية تدعو للعودة إلى حجرات الدراسة

بعد التوقيع على اتفاق مع الحكومة .. المركزيات النقابية…

2023-12-10 / 23:20
Photo of المركزيات النقابية : الاتفاق الموقع مع الحكومة مكسب لرجال ونساء التعليم

المركزيات النقابية : الاتفاق الموقع مع الحكومة مكسب لرجال…

2023-12-10 / 20:55
Photo of الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد

الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني…

2023-12-10 / 20:25

‫7 تعليقات

  1. صحافةصفرا و مطبلة دابا كدوي بسرعة على أولياء الأمور عاد تفكرتوهم. الأولياء يتكلمو على حقوق أولادهم لاشان لهم بالاساتذة . نحن لم نواصل من اجل الزيادة.فكفى من هاذ المقالات المغرضة المريضة.

    1
    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق