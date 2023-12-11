تنسيقية الأساتذة ترفض زيادة الحكومة و تقرر الاستمرار في الإضراب عن العمل
هبة بريس ـ الدار البيضاء
رغم استجابة الحكومة لمطالب النقابات التعليمية بإقرار زيادة مالية قيمتها 1500 درهم في رواتب جميع الأطر التعليمية، غير أن تنسيقيات الأساتذة خرجت ببلاغ رفضت من خلاله تلك الزيادة و قررت عبره خوض إضرابات أخرى عن العمل.
و حسب البلاغ الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، فقد أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بلاغ وصفته ب”الاستنكاري” جاء فيه ما يلي:
إمعانا منها في سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات المناضلة في الميدان وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإصرارا منها على سياسة ذر الرماد في العيون والتمويه للإجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، أصدرت الحكومة يومه الأحد 10 دجنبر 2023 محضرا موقعا بينها وبين النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير المشؤوم، والذي يتضمن الإجراءات ذات الأثر المالي.
وقد تضمن محضر الاتفاق مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية هي كالتالي:
عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة.
الإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة.
إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة.
التنصل من تعهد السيد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.
وبناء عليه، يرفض المجلس الوطني مخرجات اتفاق 10 يناير والتي تكرس مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم.
كما يؤكد على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور؛
يؤكد على تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع.
يدعو كل التنسيقيات المناضلة إلى توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة.
وإذ يدين المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي كل أشكال التضليل التي تلجأ إليها الوزارة والحكومة بغية الالتفاف على الحقوق العادلة والمشروعة، فإنه يعلن للرأي العام استمرارية النضال المسؤول دفاعا عن حقوق نساء ورجال التعليم، كما نهيب في الوقت نفسه بأساتذة وأستاذات الثانوي التأهيلي وكذا الفئات العاملة فيه إلى ضرورة رص الصفوف والالتفاف حول تنسيقيتهم حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
38 تعليقات
على الدولة منع اساتدة التعليم العمومي بالشغل في الخصوصي ….كثير من الاساتدة يدرسون بالخصوص بشكل جيد لان هناك رقابة لاكن في التدريس العمومي لايقومون بواجبهم ويبقى التلميد هو الضحية
المعلم الذي كاد ان يكون رسولا ،أصبح خدولا. أين المعلم الذي كانت له غيرة على أولاد الشعب أكثر من نصفهم لا يقرأ ولو كتاب واحد في الشهر .من لم يسعده الحظ في الساعات الإضافية تجده في المقاهي
والله الا عيقتو الاساتذة . حان وقت العصا
لله العجب المعلم الذي كاد أن يصبح رسولا أصبح خذولا.. أين المعلم القح الذي كانت غيرته على التلميذ .عشنا و شفنا معلم المال والساعات الإضافية الا من رحم ربك .إسألوا أصحاب المكتبات كم من معل يمر عليه في اليوم لشراء ولو كتاب في اليوم.ربما 364يوم على المقاهي ويوم على المكتبة أنا لايتكلم عن النخبة المثقفة
هاد الأساتذة أخير زمان غير لبراهش. كيفكرو غير فراقهم أصلن الاستاذ كاره المغرب …..
موظف غي جماعات الترابية مقهورين لا يتكلم عنهم احد وخصوصا مساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين لمادا هده الحكرة المعيشة غالية
الزرواطة لا غير
خطة الحكومة ستنجح. رأينا رجوع اغلب الاساتدة الى اقسام الدراسة صباح الإثنين .اما الذين سيواصلون المقاطعة فاتوقع ان الحكومة ستتغلب عليهم بسهولة وذلك اما اقتطاع من رواتبهم او شطبهم نهاءيا من هيءة التدريس.
الاستمرار في النضال والمطالبة بتحقيق المطالب مع المنع الكلي التدريس بالمدارس الخصوصية واغلاق جميع الدكاكين التي تقدم حصص الدعم التربية والتعليم يتمان في مؤسسات عمومية وليس في دكاكين منازل وكاراجات وحوانيت تحت مسميات جمعيات واندية و و يجب تدخل السلطات في منع هذا النوع من الاسترزاق على حساب الشعب . مدرس متقاعد راكم امراض مهنة التعليم
حتى ولو لبت الحكومة جل مطالب رجال تعليم لن يرجعوا للأقسام لسبب بسيط لانهم فقدوا الرابط بينهم وبين العمل: “الولف صعيب “
على أولياء التلاميذ الوقوف بجانب الأساتذة. لان هذا النظام الأساسي يضرب الموضف العمومي بالخصوص و التقاعد عامة .
لا رجوع عن الضرائب بعد إسقاط النظام الأساسي
الحكومة اقامت البينة على الأساتذة. فما عليهم إلا العودة للقسم
الحكومة رضخت لهؤلاء الانتهازيين
الله يجعل شي بركة
حان وقت الزرواطة و العصى و القراعي
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هناك اساتذة اكفاء في فلسطين واليمن والسودان عاطلين عن العمل يجب على الدولة توضيفهمفي التعليم
العملية برمتها مغشوشة سواء من الحكومة او الاساتذة وخاصة من يمثلونهم النقابات او التنسيقيات فكل له حيابات الخاصة ومنطلقه الحزبي والمذهبي فالحكومة من واجبها الاعلان عن الاباب الحقيقية لرفضها التفاوض مع التنسيقيات والنقابات لابد ان تعترف انها تخدم اجندات مصلحية لصالح جهات نافدة والتنسيقياتوعليها ان تبوح بحقيقة اتباعها لجهات السياسية اتخدت هذه الازمة لتحقيق مكاسب سياسية
لاتدخلوا التلاميذ في مشاكلكم