1500 درهم زيادة في أجور الأساتذة.. الحكومة تعيد الروح إلى المدرسة العمومية

2023-12-11 / 09:20
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هبة بريس

أقرت حكومة أخنوش أمس الأحد، في اتفاق مع النقابات التعليمية، زيادة عامة في أجور الأساتذة بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يُصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

ويفيد الاتفاق، بالرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم. ومنح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وينص على إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين. إضافة إلى تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

ويقضي برفع مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما أن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم. علاوة على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعضها.

ويقر منح الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا.

ويمكن أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، من أقدميةً اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.

ويتضمن تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

وتم التوقيع على الاتفاق خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.

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‫14 تعليقات

  8. النقابات التعليمية مجبرة على إعادة الأساتذة المضربين لأقسامهم لأن هناك تأخر كبير في الدروس ..

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  11. هذه الزيادة كلها لا نتاج الجهل في المدرسة العمومية ، بالله عليكم تلميد الاعدادي لا يستطيع في المدرسة العمومية تركيب جملة مفيدة ولا يعرف جدول الضرب خاصة التلاميد المنحدرين من العالم القروي ثم نعطي هذه المنحة على طبق من دهب لاغلب رجال التعليم لا يستحقون حتى الاجرة التي يتقاضونها حاليا . ولهذا السبب يرفضون العقوبات كشكل من اشكال المراقبة القبلية والبعدية بهدف الوصول لغاية هي جودة التعليم . العقوبات الموجودة في بعض القطاعات الاخرى كقطاع المالية بالاضافة لعقوبات المنصوص عليها في الوظيفة العمومية هناك العقوبات الجنائية ما تثار اختالات حتى يكون موظف المالية امام القضاء بالاضافة الى ربط عمله بعقود اهداف يجب تحقيقها وعلى راسها تحسبن مداخيل الدولة هذه هي المراقبة القبلية والبعدية لعمل الموظف . رجال التعليم يريدون الدراهم لكن مع النوم والخمول والشواهد الكبية والعطل والتجارة والعمل في المدارس الخصوصية اما ابناء الشعب فليدهبوا للجحيم .

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  13. زيادة 1500 درهم على سنتين في حين بعض الفئات تتم الزيادة في أجرتهم بكثير مع أثر رجعي. لك الله يا تعليم بلادي.

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