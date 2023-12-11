طقس الاثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-11 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

ويرتقب أن تتشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية، وكذا بالواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء مستقرة عموما بالبلاد.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، مرفوقة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و10 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالمناطق الشمالية والوسطى وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستنخفض قليلا بجنوب البلاد، فيما ستعرف ارتفاعا طفيفا بصفة محلية بشمال المملكة والمنطقة الشرقية.

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