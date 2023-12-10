نهضة بركان يضع قدما في دور الربع بعد فوزه على ديابل نوار الكونغولي

نهضة بركان يضع قدما في دور الربع بعد فوزه على ديابل نوار الكونغولي

2023-12-10 / 23:29
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حقّق نهضة بركان فوزا مُهما على ضيفه ديابل نوار الكونغولي بنتيجة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الطرفين مساء يومه الأحد، على أرضية “الملعب البلدي لبركان”، برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لـكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومع انطلاق النصف الأول من اللقاء، حاول أصحاب الأرض، فرض سيطرتهم على أحداث المُواجهة، من خلال الاستحواذ على الكرة، وخلق محاولات سانحة للتسجيل، باحثين عن أولى الأهداف.

ونجح نهضة بركان في افْتتاح سجل التهديف في حدود الدقيقة الـ28، عن طريق اللاعب يوسف الزغودي، قبل أن يضيف الهدف الثاني بواسطة محمد المورابيط في الدقيقة الـ54’، لتنتهي المُواجهة بانتصار مُمثل الكرة المغربية بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، وضع نهضة بركان مُتصدر المجموعة الرابعة، قدما في دور ربع نهائي المُنافسة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، في المُقابل يتذيل ديابل نوار جدول الترتيب بدون نقاط.

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