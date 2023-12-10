بعد التوقيع على اتفاق مع الحكومة .. المركزيات النقابية تدعو للعودة إلى حجرات الدراسة
دعت المركزيات النقابية للعودة إلى حجرات الدراسة، بعد توقيعها لاتفاق مع الحكومة، اليوم الأحد بالرباط، يروم بالأساس تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وفي هذا الصدد، شدد ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية على أن الاتفاق الموقع، الذي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية، من شأنه رد الاعتبار للمدرسة العمومية.
وبهذه المناسبة، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق يشكل “خطوة مهمة”، مشددا أنه “اليوم يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة، في انتظار الجولة الثانية من الحوار التي ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل”.
من جهته، سجل الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، “التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي، حيث تم الاتفاق على 13 نقطة أساسية”، معربا عن أمله ” في أن تجد هذه الخطوات صدى اعتبارا من يوم غد بعودة التلاميذ إلى الأقسام”.
من جانبه، وصف نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقع بـ”التاريخي”، مضيفا أنه تم العمل في هذا السياق “بنوع من المسؤولية وبروح المواطنة بهدف إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللمدرسة العمومية، وضمان عودة التلاميذ إلى الأٌقسام”.
بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه “استطعنا اليوم أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع اللجنة الحكومية (..) تم خلالها تذليل كافة الصعوبات وخاصة في ما يتعلق بالانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم”، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من عشر سنوات مع الكلفة المالية لها.
ووقعت الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية.
18 تعليقات
التنسيقيات هي التي دعت للاضراب وهي التي يجب أن تفاوض ، وكل اتفاق مع غير التنسيقيات ، فهو غير ملزم للاسرة التعليمية
سيرعود ليهم
التنسيقيات هي التي دعت للاضراب وهي التي يجب أن تفاوض ، وكل اتفاق مع غير التنسيقيات ، فهو غير ملزم للاسرة التعليمية
وزير الادماج و المقاولة اش كيدير تما
هذا اكبر دليل عن المخطط الذي سيبيع المدرسة العمومية و سيحيل الاساتذة على القطاع الخاص و يجهز على مجانية التعليم تبعا لتوصيات البنك الدولي
ثم ان النقابات ماشي هيا لي خرجات الاساتذة و ماشي هيا لي غتحاور باسمهم
اسقاط النظام المشؤوم و محاورة التنسيقيات هو الحل الوحيد و الايام بيننا
هذه الدعوة للعودة للاقسام كانت ستكون ذات معنى لو أن النقابات هي من كانت تدعو للإضرابات !!! الغالبية العظمى للأساتذة لا يثقون فيها بتاتا
ماذا عن الترقية الى خارج السلم بأثر رجعي بناء على اتفاق 2011؟
يجب على الدولة ان تمنع الاساتدة العاملين بالقطاع العام بالعمل في القطاع الخاص
الفضل يرجع لله أولا وللتنسيقيات ثانيا اما النقابات باءعي،المباراة، في جميع المؤسسات لاضمير لهم والله يمهل ولايهمل ايها الخونة .
ومادن تلاميد في نقطاع داىسي الدي دان اكتى من شهرين ونصف ومن يعوض ويدافع عن متقاعد والمهني والعامل والموظف ومقاول ومستتمر صغير في هد
بلاد بعد
تحرير محروقات وتحارة وزبادات في تمن غزوال بطكاز زيوت دقيق سكر قطاني دواء طريق سيار دون تكلم الاسره التي يدرس ابناىهم بالخاص او علاج بالمصحات خاصه بسبب هد.غلاء على دوله مغربيه ان تزيد 3000درهم في دفعتين لكل مواطن مغربي له اسره ومدخوله شهري يقل على 1مليون سنتم وتزبد 4000درهم لكل .من مدخوله شهري يقل على 8000د وتزبد 5000درهم لكل مواطن يقل مدخوله على6000درهم الى ان يىت الله الارض ادا كنا في دوله تحترم مواطن مغربي اسوة بزيادات تعويصات ومتبازات ودعم تعليم صحه ممتلات نقبين صحفين مهرجين وكل من له باه صحابي او زبونيه في هد.بلاد
الاساتذة خرجوا وناضلوا من اجل اسقاط النظام المشؤوم وليس من اجل فتات ثم ان النقابات ليست هي التى قادت النضال حتى تطلب منهم العودة
الزيادة في الأجور افضل قرار
يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية
يجب تحسين دخل رجال ونساء التعليم
لا حول ولا قوة الا بالله
الحمد لله ثم الحل المشكل وسوف يعودون التلاميذ لي استاناف الدراسة بالتوفيق والنجاح لهم
النقابات لا شرعية لها لتتكلم باسم رجال ونساء التعليم.. نحن نقول لفيراشين وعلاكوش ومعصيد ومخاريق أنتم عار ولاتشرفوا قطاع التعليم.
لا مصداقية للنقابات في أرض الواقع و لا وزن لهم.
الحكومة ترفض التحاور مع التنسيقيات رغم أنهم مغاربة و مواطنون لهم مشكل مع الحكومة، و تصر على محاورات النقابات التي فقدت مصداقيتها على أرض الواقع.
وما شأن النقابات في هدا الامر،
يجب أن يكون الحوار مع التنسيقيات