سقوط جرحى في تصادم قطارين بإيطاليا

2023-12-10 / 22:36
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هبة بريس - وكالات

أصيب 17 شخصا على الأقل في حادث تصادم بين قطارين في شمال شرق إيطاليا مساء الأحد.

وأعلنت خدمة الإطفاء عدم وجود إصابات خطيرة في حادث التصادم.

وقال جهاز الإطفاء في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن قطارا فائق السرعة وآخر اقليميا تصادما على خط سكة الحديد الذي يربط بين مدينتي بولونيا وريميني، قبل أن يعلن عند الساعة 9:45 مساء (20:45 توقيت غرينيتش) انتهاء عمليات الإنقاذ.

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