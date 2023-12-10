وزيرة ألمانية : المغرب شريك مهم لألمانيا في المجال الفلاحي

هبة بريس - و م ع

قالت كاتبة الدولة البرلمانية لدى وزير الدولة للتغذية والفلاحة بألمانيا كلاوديا مولر، اليوم الاحد بدبي، إن المغرب شريك مهم للغاية بالنسبة لألمانيا في المجال الفلاحي.

وأبرزت المسؤولة الألمانية عقب مباحثات مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ،على هامش مؤتمر (كوب 28) أن “المغرب شريك مهم للغاية في المجال الفلاحي وعلى المستوى الدولي، لاسيما في القارة الافريقية”.

وأشارت السيدة مولر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذه المباحثات مكنت من تبادل الأفكار حول موضوع التعاون بين الوزارتين، مشيدة ب”تطابق وجهات النظر” لتعزيز الشراكة الثنائية.

من جهته أشار السيد صديقي إلى أنه بحث مع المسؤولة الألمانية إنجاز مشاريع في إطار التعاون بين البلدين، بشراكة مع الوزارتين ومهنيي البلدين، وكذا تتبع تنزيل هذه المشاريع.

وأضاف أن هذه المباحثات شكلت مناسبة للحديث حول التعاون جنوب-جنوب بين المغرب وألمانيا بافريقيا في إطار برامج البحث والابتكار والتعليم والممارسات الجيدة.

وسلط السيد صديقي الضوء على التعاون طويل الأمد مع ألمانيا في الميدان الفلاحي في إطار مشاريع وبرامج مهيكلة، استفادت منها الفلاحة المغربية خصوصا في مجال التكنلوجيا الألمانية المعروفة في المكننة ومجال السقي وتكنلوجيا الاقتصاد في المياه.

وقال إن اللقاء شكل مناسبة لبحث السبل الكفيلة بإطلاق مشاريع جديدة وطموحة انسجاما مع استراتيجية “الجيل الجديد” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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