تونس تعلن اعتراض 70 ألف مهاجر في البحر منذ مطلع 2023

2023-12-10 / 21:34
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هبة بريس - وكالات

اعترض الحرس الوطني التونسي نحو 70 ألف مهاجر هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحرس وكالة فرانس برس السبت.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية من شمال إفريقيا لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وعلى مدى أحد عشر شهرا، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب احصاءات أرسلها إلى وكالة فرانس برس الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي.

وتوضح الاحصاءات أن 77.5% (54224) ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون (15739)، مقابل 59% من الأجانب عام 2022 (18363) و12961 تونسيا.

وتسارعت وتيرة عمليات الهجرة بعد خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد نهاية فبراير الماضي، ندّد فيه بوصول “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين” من إفريقيا جنوب الصحراء معتبرا ذلك جزءا من “مخطط إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” للبلد.

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