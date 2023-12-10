شباب المحمدية يعمق جراح المولودية الوجدية في البطولة الاحترافية

شباب المحمدية يعمق جراح المولودية الوجدية في البطولة الاحترافية

2023-12-10 / 20:32
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انتصر شباب المحمدية على ضيفه مولودية وجدة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يومه الأحد، على أرضية ملعب “البشير” بمدينة المحمدية، برسم الجولة الـ11 من البطولة الاحترافية “إنوي” القسم الأول.

وظلّت النجاعة الهجومية غائبة عن مُجريات اللقاء، قبل أن يتحصل شباب المحمدية على ضربة جزاء، والتي نفذها أسامة الزمراوي بنجاح في الدقيقة الـ45+4’، لينتهي النصف الأول من المُباراة بتفوق أصحاب الأرض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انخفض إيقاع اللعب بشكل كبير، بعدما عاد أصحاب الأرض للخلف، بهدف الحفاظ على نتيجة التقدم، وتحقيق نقاط المواجهة كاملة.

وبهذه النتيجة، رفع شباب المحمدية رصيده إلى 11 نقطة، مُحتلا المركز الـ11 في جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما تجمد رصيد مولودية وجدة عند النقطة الـ7 متواجدا في الصف ما قبل الأخير.

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