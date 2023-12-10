الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد

2023-12-10 / 20:25
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هبة بريس -

مثل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الملك محمدا السادس، اليوم الأحد ببوينوس أيريس في المراسم الرسمية لتنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي.

وجرت هذه المراسم بمقر الكونغرس وسط العاصمة الأرجنتينية بحضور العاهل الإسباني، فيليبي السادس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والعديد من رؤساء دول المنطقة، من ضمنهم الشيلي، غابرييل بوريتش، والأوروغوياني لويس لاكايي بو، والاكوادوري، دانيل نوبوا، و الباراغوياني سانتياغو بينيا، والرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، بالإضافة إلى مجموعة من الوفود الممثلة لعدد من بلدان العالم.

وقال الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن حفل التنصيب شكل فرصة لإبلاغ تحيات وتهانئ الملك محمد السادس للسيد خافيير ميلي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للأرجنتين، مبرزا أيضا استعداد المملكة المغربية للرقي بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين الرباط وبوينوس أيريس، وذلك على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى السيد خافيير ميلي، أشاد فيها جلالته بالعلاقات الوثيقة والودية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين، والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا حرص جلالته على العمل سويا مع الرئيس الجديد للأرجنتين من أجل تعميق التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

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