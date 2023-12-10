طنجة..أسعار الطماطم تلهب جيوب المواطنين

هبة بريس - طنجة

تشهد أسعار الطماطم، منذ عدة أيام، ارتفاعا صاروخيا في مدينة طنجة ومجموع مدن المملكة، وهو الأمر الذي أثار غضب الكثير من المواطنين المغاربة .

وبحسب ماعاينته جريدة “هبة بريس ” بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بين 13و15 درهما في أسواق مدينة طنجة شأنها شأن العديد من مدن المملكة بينما لم يكن يتجاوز سعرها سابقا 5 دراهم.

وبلغ حجم صادرات المغرب من الطماطم خلال الموسم الفلاحي 2022/2023 ما مجموعه 716.73 مليون كلغ، بقيمة بلغت 1.056.08 مليون أورو، باحتساب متوسط محدد في 1.47 أورو للكيلوغرام الواحد

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