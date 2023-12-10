فرقاطة فرنسية تتصدى لهجوم مسيرتين أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الفرنسي أن السفينة البحرية الفرنسية لانغدوك اعترضت ليلاً طائرتين بدون طيار كانتا تحلقان باتجاهها في البحر الأحمر. ووفقا لبيان الجيش فقد وقعت الأحداث على بعد نحو 110 كيلومترات من الساحل اليمني بجوار مدينة الحديدة الساحلية، بين الساعات 21:30 و 23:30 (بتوقيت فرنسا).

وأوضح الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني (الحوثية) ووزير الإعلام ضيف الله الشامي أمس خلال حديث مع قناة الميادين أن القرار بضرب السفن المتجهة إلى إسرائيل يأتي ردا على قرار الفيتو الأمريكي الذي أجهض قرارا لمجلس الأمن الدولي بوقف الحرب في غزة.

وقال وزير الإعلام إن “بحوزة الحوثيين معلومات عن حركة السفن الدولية وستكون كلها آمنة باستثناء تلك المتوجهة إلى إسرائيل”. وتابع “لا مصلحة لأي دولة في الاستجابة لدعوة العدو الإسرائيلي بتشكيل قوة بحرية دولية لحماية السفن، ولن نتردد في مهاجمة أي من حلفائه”.

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