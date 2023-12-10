تأجيل مباراة غرناطة وأتلتيك بيلباو بعد وفاة مشجع في المدرجات

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن تأجيل مُواجهة غرناطة وضيفه أتلتيك بيلباو، يومه الأحد، والتي تندرج ضمن الجولة الـ16 من مُنافسات “لاليغا”، بِسبب وفاة أحد المُشجعين في المدرجات، بعد تعرّضه لأزمة صحّية.

وذكرت رابطة “لاليغا” في بيان رسمي: “توقيف مباراة غرناطة ضد أتلتيك بلباو، بسبب وفاة أحد المشجعين في ملعب نويفو لوس كارمينيس”.

وأكمل: “سيتم الإعلان عن موعد ووقت استئناف المباراة قريبًا”.

وكان حكم اللقاء، قد قرّر إيقاف المباراة المذكورة في حدود الدقيقة الـ18’، بعدما تعرض أحد المُشجعين لأزمة صحية، دفعت رجال الإسعاف للتدخل، وتقديم المساعدات الأولية.

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