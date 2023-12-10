الوداد يتصدر الأندية المغربية وطنيا والرجاء ثانيا والجيش ثالثا

الوداد يتصدر الأندية المغربية وطنيا والرجاء ثانيا والجيش ثالثا

2023-12-10 / 18:24
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أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن تصنيف الأندية عبر العالم خلال السنة الماضية في الفترة الممتدة من 1 دجنبر 2022 إلى الـ30 من شهر نونبر الماضي.

وحل الوداد الرياضي في المرتبة الأولى وطنيا والثاني على صعيد القارة الإفريقية، وذلك برصيد برصيد 151.75، ليتبوأ المركز 54 عالميا، خلف المتصدر قاريا، الاهلي المصري، الذي حل في المركز الرابع في التصنيف الدولي.

وصعد فريق الرجاء الرياضي للمركز الثاني وطنيا، والسادس قاريا، والـ86 عالميا، بحصوله على 128.5 نقطة, متبوعا بالجيش الملكي الذي يحتل المرتبة الثالثة وطنيا والعاشرة قاريا، والـ112 عالميا متوفرا على 116 نقطة.

وجاء نهضة بركان المركز الرابع وطنيا والـ13 قاريا، والـ163 عالميا، بتنقيط 92.25، بينما جاء الفتح الرياضي المركز الخامس وطنيا الـ15 قاريا، والـ190 عالميا بحصوله على 85.5 نقطة.

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