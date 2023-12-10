الحكومة تتفق مع النقابات على زيادة 1500 درهما في أجور الأساتذة

2023-12-10 / 18:20
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هبة بريس - الرباط

توصلت الحكومة اليوم الأحد الى اتفاق مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، على زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة .

ووقع الاتفاق الى جانب عزيز أخنوش رئيس للحكومة، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة.

جدير بالذكر أن التنسيق النقابي للأساتذة المضربين دعا الى إضراب جديد الاسبوع المقبل لمدة 4 ايام .

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‫7 تعليقات

  4. الكرة في مرمى الأساتذة عليهم الاجتهاد في تدارك مافات على التلاميذ المستضعفين في هذه المعركة .وعلى الحكومة كذلك ان تلتفت إلى الموظفين في باقي القطاعات الأخرى المتضررة .

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  5. … **جدير بالذكر أن التنسيق النقابي للأساتذة المضربين دعا الى إضراب جديد الاسبوع المقبل لمدة 4 أيام…
    الزيادة في المشمش. قانون المالية 2024/2023 أغلق عليه الأسبوع الماضي.
    العودة للأقسام مقابل نشر إلغاء قانون النظام الأساسي بالجريدة الرسمية.

    رد

  6. … **جدير بالذكر أن التنسيق النقابي للأساتذة المضربين دعا الى إضراب جديد الاسبوع المقبل لمدة 4 أيام…

    الزيادة في المشمش. قانون المالية 2024/2023 أغلق عليه الأسبوع الماضي.

    العودة للأقسام مقابل نشر إلغاء قانون النظام الأساسي بالجريدة الرسمية.

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  7. صراحة ارى ان الدولة المغربية ككعكة الكل يلتهم منها دون مراعاة العواقب. احزاب سياسية و نقابات و تنسيقيات و إدارات… الكل يفكر في نفسه دون مراعاة مصطلح المواطنة. حيث أن هناك ترابط بين الدولة و المواطن اي الفرد في الدول الغربية . حيث المواطن يسعى إعلاء شأن الدولة و الإخلاص لها. لكن دالك يعود بالنفع للمواطن نفسه دون أن ينتبه . كما يقال داخل مجتمعنا ” عطيني نعطيك” اي ان كل شئ بمقابل . من هنا نجد أن بعض مكونات المجتمع المغربي من الدولة ان تعطيه دون أن يعطيها شئ مقابل طلبه . و هنا نقف على ما أوردته سابقا هو ان الكل يرد أن يأخد ما بوسعه من الدولة دون مراعاة العواقب و هدا هو حال تنسيقيات و نقابات رجال التعليم يريدون تحقيق أهدافهم دون مراعاة لمستقبل اطفال 99% من الطبقة الضعيف و المتوسطة و هنا نجد أن تركيب المجتمع غالبيته من هاتين الطبقتين يعني ان هده الاضطرابات التعليمية ستؤثر مستقبلا على الدولة من حيث ما هو مادي وكدا رأسمال بشري .
    اخيرا يجب على المواطن المغربي ان يعيد التفكير قبل القول أن الدولة لم تعطينا شئ . بل يجب قول العكس

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