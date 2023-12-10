صادي: “لن يحضر أي جزائري حفل توزيع جوائز ‘الكاف’ بالمغرب تضامنا مع ‎محرز”

صادي: “لن يحضر أي جزائري حفل توزيع جوائز ‘الكاف’ بالمغرب تضامنا مع ‎محرز”

2023-12-10 / 17:48
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أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، غيابه عن حفل توزيع جوائز “الكاف” المقرر غدا الإثنين، بمدينة مراكش، وكذا غياب جميع الجزائريين عن هذه التظاهرة.

وصرح صادي لقناة “الحياة” الجزائرية: “لن أحضر حفل توزيع جوائز “الكاف”, لقد أبلغت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بغيابي منذ يومين”.

واختتم تصريحه قائلا: “بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع ‎محرز”.

يُشار إلى أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام غدا الإثنين، انطلاقا من السابعة مساءً بالتوقيت المغربي.

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‫22 تعليقات

  1. العالم كله أصبح يعرف أن الجزائر تحقد على المغرب وتشعر بالنقص أمام إنجازاته على كل الأصعدة بالرغم من الثروات الزفتية التي في الخرائر

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  2. عصابة عسكر قصر المرادية الحركيين الخبثاء اللصوص الوحوش والقتلة افسدوا بلاد الحزائر واوصلوها الى شبه جحيم لاغذاء لاماء لادواء لاسكن لائق لابنيات تحتية لاكرامة فقط الطوابير والجوع والقهر والحرمان والاغتيالات وهزالة الدينار وانسداد الافق.وزاد الطين بلة ان جل الشعب الجزائري كسول ومصاب ولاينتج شيء كل مايستهلكه يأتي من الخارج لولا الغاز والبترول لكانت بلاد الجزائر افقر دولة في العالم وسيأكل الشعب بعضهم البعض لقد ذبحوا الحمير والقطط وكذلك حمير التشاد هذا الشعب عالة على العالم.

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