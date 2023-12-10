صادي: “لن يحضر أي جزائري حفل توزيع جوائز ‘الكاف’ بالمغرب تضامنا مع ‎محرز”

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، غيابه عن حفل توزيع جوائز “الكاف” المقرر غدا الإثنين، بمدينة مراكش، وكذا غياب جميع الجزائريين عن هذه التظاهرة.

وصرح صادي لقناة “الحياة” الجزائرية: “لن أحضر حفل توزيع جوائز “الكاف”, لقد أبلغت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بغيابي منذ يومين”.

واختتم تصريحه قائلا: “بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع ‎محرز”.

يُشار إلى أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام غدا الإثنين، انطلاقا من السابعة مساءً بالتوقيت المغربي.

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