صحة غزة”: استشهاد نحو 18 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

2023-12-10 / 17:16
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هبة بريس _ وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد إن نحو 18 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 49500 جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

كما قال المتحدث أشرف القدرة في مقابلة بالهاتف مع قناة الجزيرة إن الحصيلة تشمل 297 قتيلا وأكثر من 550 جريحا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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