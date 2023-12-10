السودان يعلن طرد 15 دبلوماسيا إماراتيا

هبة بريس _ وكالات

أخطرت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، السفارة الإماراتية بإعلان 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة

وجاء الإبلاغ خلال استدعاء القائمة بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان، بدرية الشحي، وأبلغتها قرار حكومة السودان.

وحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية (واس) فقد طلبت الخارجية الشحي بنقل هذا القرار لحكومتها

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