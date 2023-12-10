تنصيب خافيير ميلي رئيسا جديدا للأرجنتين

هبة بريس _ وكالات

تم تنصيب خافيير ميلي رسميا، الأحد، رئيسا جديدا للأرجنتين، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 19 نونبر الماضي بنسبة 55,6 بالمائة من الأصوات.

وجرت مراسم تسليم السلط في مقر الكونغرس، كما ينص على ذلك دستور البلاد، حيث تم إعلان خافيير ميلي رئيسا للبلاد، و فيكتوريا فيارويل نائبة للرئيس .

وأدى الرئيس الجديد بعد ذلك اليمين الدستورية قبل أن يتسلم من يدي سلفه ألبرتو فرنانديز مقاليد الحكم التي يرمز إليها بالوشاح الرئاسي الذي يحمل ألوان العلم الأرجنتيني وصولجان القيادة.

وحسب برنامج يوم التنصيب، يعتزم الرئيس الجديد إلقاء خطاب أمام حشود المواطنين في ساحة الكونغرس.

وسيتوجه بعد ذلك إلى القصر الرئاسي (لاكاسا روسادا) لتلقي تهاني ممثلي الدول الأجنبية، قبل حضور حفل ديني بالكاتدرائية المتروبوليتانية في بوينوس آيريس.

ويختتم يوم التنصيب بحفل في مسرح كولون حيث سيتابع الرئيس ميلي وضيوفه فقرات إحدى المسرحيات

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