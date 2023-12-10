جوارديولا يكشف أسباب غياب هالاند أمام لوتون تاون

فسر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، استبعاد مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند من مواجهة مضيفه لوتون تاون، المقررة اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر منصة “إكس”: “هالاند لديه إجهاد عضلي في قدمه، شعر به بعد المباراة الأخيرة، لذا لا يستطيع اللعب اليوم”.

وأضاف المدير الفني الإسباني: “لا أعرف كم من الوقت سيغيب عن المباريات.. قد نقيم الوضع أسبوعا بعد أسبوع، أو يوما بعد يوم.. سنرى ما سيحدث”.

وكان هالاند قد بدأ كل مباريات السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

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