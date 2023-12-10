السفير الفلسطيني بالجزائر يعلن استشهاد 36 فردا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي بغزة

هبة بريس _ الرباط

قال السفير الفلسطيني في الجزائر فايز أبو عيطة إن عائلته المقيمة في مخيم جباليا شمال غزة تعرضت للإبادة جراء القصف الإسرائيلي، معلنا استشهاد 36 فردا جلهم من الأطفال والنساء منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وذكر السفير في كلمة له خلال ندوة نظمتها جبهة القوى الاشتراكية أن عائلات بأكملها أبادها الاحتلال الصهيوني، مبرزا أن عائلته تتعرض منذ بداية الحرب إلى عملية تصفية، حيث تم استهدافها 4 مرات، كان آخرها غارة شنها الاحتلال على منزل ابن عمه عميد العائلة وصاحب مصنع أبو عيطة للأجبان والألبان في قطاع غزة والذي تعرض للتدمير أيضا.

وتحدث أبو عيطة بإسهاب وحزن شديد على ابن عمه الذي قال إنه من أكرم الناس في القطاع وهو يوظف ويعيل في مصنعه الذي يعد من بين الأكبر في القطاع، عشرات الأسر وينفق على الفقراء، وأبرز أنه كوّن نفسه بنفسه بعد أن ساعده والده الذي تم تهجيره من أرضه خلال النكبة الأولى، على إكمال تعليمه ثم أنشأ مصنعا وكان من أنجح رجال الأعمال.

وأبرز أنه لم يتحدث عن هذا الموضوع لأنه أمر شخصي أو لأنه من استشهد هو ابن عمه، بل لأنها مأساة كل فلسطيني اليوم، معتبرا أن المشاهد الدموية التي تنقلها التلفزيونات من غزة، تشير إلى أننا نعيش حرب إبادة ضد الفلسطينيين لإجبارهم على إخلاء أرضهم.

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