السفير الفلسطيني بالجزائر يعلن استشهاد 36 فردا من عائلته جراء القصف الإسرائيلي بغزة
قال السفير الفلسطيني في الجزائر فايز أبو عيطة إن عائلته المقيمة في مخيم جباليا شمال غزة تعرضت للإبادة جراء القصف الإسرائيلي، معلنا استشهاد 36 فردا جلهم من الأطفال والنساء منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وذكر السفير في كلمة له خلال ندوة نظمتها جبهة القوى الاشتراكية أن عائلات بأكملها أبادها الاحتلال الصهيوني، مبرزا أن عائلته تتعرض منذ بداية الحرب إلى عملية تصفية، حيث تم استهدافها 4 مرات، كان آخرها غارة شنها الاحتلال على منزل ابن عمه عميد العائلة وصاحب مصنع أبو عيطة للأجبان والألبان في قطاع غزة والذي تعرض للتدمير أيضا.
وتحدث أبو عيطة بإسهاب وحزن شديد على ابن عمه الذي قال إنه من أكرم الناس في القطاع وهو يوظف ويعيل في مصنعه الذي يعد من بين الأكبر في القطاع، عشرات الأسر وينفق على الفقراء، وأبرز أنه كوّن نفسه بنفسه بعد أن ساعده والده الذي تم تهجيره من أرضه خلال النكبة الأولى، على إكمال تعليمه ثم أنشأ مصنعا وكان من أنجح رجال الأعمال.
وأبرز أنه لم يتحدث عن هذا الموضوع لأنه أمر شخصي أو لأنه من استشهد هو ابن عمه، بل لأنها مأساة كل فلسطيني اليوم، معتبرا أن المشاهد الدموية التي تنقلها التلفزيونات من غزة، تشير إلى أننا نعيش حرب إبادة ضد الفلسطينيين لإجبارهم على إخلاء أرضهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Ya rebbi salama llah yahfadhom
أللهم ارحمهم و ارحم المسلمين أجمعين
نتمنى الهدنة و السلام
ياااااارب يااااارب يارب هاهم عبدة الشيطان يقتلون في الاطفال و الرضع و النساء و الأبرياء يااااارب اسحقهم و فتت اكبادهم و نسلهم
اللهم اسحق كل من والاهم وسفق لهم من كلابهم وذبابهم و خونة اوطانهم
ياااااارب عبدة الشيطان تجبروا و تكبروا و افسدوا في الارض اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك