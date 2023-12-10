المغاربة يحتفلون بذكرى ملحمة النيّة والتأهل لنصف نهائي المونديال

في مثل هذا اليوم من السنة الماضية، 10 دجنبر 2022، توجهت أنظار العالم صوب المغرب، وصار “الأسود” حديث العالم بعدما حققوا ملحمة تاريخية وإنجازا غير مسبوق إفريقيا وعربيا، بتأهلهم إلى دور نصف نهائي كأس العالم “مونديال قطر 2022″، بعد فوزهم، في مباراة ملحمة، على المنتخب البرتغالي بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

اليوم الأحد 10 دجنبر 2022، الذكرى الأولى للإنجاز التاريخي للمغرب في نهائيات كأس العالم، في قطر، في ملعب “الثمامة”، حيث وقّع الأسود على إنجاز تاريخي بهدف يوسف النصيري، وصاروا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور نصف نهائي كأس العالم، وعن جدارة واستحقاق.

وسيشهد التاريخ، أنه في تلك المباراة أمام المنتخب البرتغالي بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحلى الأسود بروح قتالية استثنائية، نابعة من الغيرة الوطنية، وصاروا قوة جماعية يصعب قهرها، وتحلوا بالعزيمة والإرادة الصادقة والإخلاص للوطن بـ”النية ورضا الوالدين”.

وفي تلك المباراة أيضا، قدم المغرب للعالم درسا في “رضا الوالدين”، وأظهر أن الأم المغربية، هي الكنز، وهي القوة، وذلك حين رقص مجموعة من اللاعبين، فوق أرضية ملعب “الثمامة” مع أمهاتهم، فرحا بتحقيق ملحمة غير مسبوقة عربيا وإفريقيا.

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