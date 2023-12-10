مق_تل 425 جنديا إسرائيليا وإصابة 1593 منذ بداية حرب غزة

2023-12-10 / 15:26
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل 425 من جنوده وإصابة 1593، بينهم 255 في حالة خطيرة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في بيان للجيش على وقع حديث في الإعلام العبري عن وجود ما يزيد عن 5 آلاف جندي مصاب.

وللمرة الأولى، دشن الجيش الإسرائيلي صفحة على موقعه الإلكتروني تنشر أعداد القتلى والجرحى وحالاتهم.

وقال الجيش، في بيان: “منذ بداية الحرب قُتل 425 جنديا، بينهم 97 منذ بداية العملية البرية” في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن 1593 جنديا وضابطا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 255 في حالة حرجة، و446 في حالة متوسطة، و829 وصفت إصاباتهم بالطفيفة.

ومنذ بداية التوغل البري بغزة، وفقا لبيان الجيش، أُصيب 559 جنديا وضابطا، بينهم 127 أصيبوا بجروح بالغة، و213 بجروح متوسطة، و219 بجروح طفيفة.

والسبت، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن ما يزيد عن 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميا “كمعاقين”.

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‫6 تعليقات

  1. دشن الجيش الإسرائيلي صفحة على موقعه الإلكتروني تنشر أعداد القتلى والجرحى وحالاتهم

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  6. العدد اكثر بكثير
    انتم اصبحتم بوقا للصهاينة
    كنت احسبك جريدة وطنية. و لكن تأتمرون باعداء،الوطن

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