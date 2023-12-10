هذه حقيقة تواجد الأسطورة ليونيل ميسي بالمغرب

هذه حقيقة تواجد الأسطورة ليونيل ميسي بالمغرب

2023-12-10 / 14:49
0

تداولت عدة صفحات في مواقع التواصل الإجتماعي خبرا يفيد تواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رفقة عائلته الصغيرة بمدينة مراكش لقضاء عطلة قصيرة هناك.

كما تم تداول صورة لميسي رفقة أبنائه وقيل إنه إلتقطها بمدينة مراكش.

لكن في الحقيقة أن الصورة التي تم تداولها التقطها النجم الأرجنتيني في الديار السعودية أثناء تواجده هناك.

كما أن أنتونيلا راكوزو، زوجة ليونيل ميسي نشرت بالأمس السبت صورة من مركز تدريبات نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبقى ما تم تداوله بشأن زيارة ميسي للمغرب مجرد إشاعة فقط.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جوارديولا يكشف أسباب غياب هالاند أمام لوتون تاون

جوارديولا يكشف أسباب غياب هالاند أمام لوتون تاون

2023-12-10 / 16:01
Photo of المغاربة يحتفلون بذكرى ملحمة النيّة والتأهل لنصف نهائي المونديال

المغاربة يحتفلون بذكرى ملحمة النيّة والتأهل لنصف نهائي المونديال

2023-12-10 / 15:27
Photo of كأس “كاف”.. موعد مباراة نهضة بركان ضد “ديابل نوار” والقنوات الناقلة

كأس “كاف”.. موعد مباراة نهضة بركان ضد “ديابل نوار”…

2023-12-10 / 13:57
Photo of ريال مدريد يشتكي من تحكيم مباراته ضد ريال بيتيس

ريال مدريد يشتكي من تحكيم مباراته ضد ريال بيتيس

2023-12-10 / 13:36
Photo of رونالدو مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2023

رونالدو مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2023

2023-12-10 / 11:47
Photo of بايرن ميونيخ يعلن غياب نجمه عن مواجهة مانشستر يونايتد

بايرن ميونيخ يعلن غياب نجمه عن مواجهة مانشستر يونايتد

2023-12-10 / 11:19
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأحد

2023-12-10 / 10:01
Photo of أنشيلوتي يجتمع مع مودريتش بعد خروجه غاضبا أمام بيتيس

أنشيلوتي يجتمع مع مودريتش بعد خروجه غاضبا أمام بيتيس

2023-12-10 / 09:29
Photo of البطولة الإحترافية.. برنامج وتوقيت مباريات اليوم الأحد

البطولة الإحترافية.. برنامج وتوقيت مباريات اليوم الأحد

2023-12-10 / 09:21
Photo of باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت في الدوري

باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت في الدوري

2023-12-09 / 23:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق