هذه حقيقة تواجد الأسطورة ليونيل ميسي بالمغرب

تداولت عدة صفحات في مواقع التواصل الإجتماعي خبرا يفيد تواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رفقة عائلته الصغيرة بمدينة مراكش لقضاء عطلة قصيرة هناك.

كما تم تداول صورة لميسي رفقة أبنائه وقيل إنه إلتقطها بمدينة مراكش.

لكن في الحقيقة أن الصورة التي تم تداولها التقطها النجم الأرجنتيني في الديار السعودية أثناء تواجده هناك.

كما أن أنتونيلا راكوزو، زوجة ليونيل ميسي نشرت بالأمس السبت صورة من مركز تدريبات نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبقى ما تم تداوله بشأن زيارة ميسي للمغرب مجرد إشاعة فقط.

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