الفاو: توقع محصول قياسي من الحبوب للموسم 2023-2024

هبة بريس _ و م ع

رفعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) توقعاتها لمحصول الحبوب للموسم 2023-2024، معتبرة أن هذا الموسم سيكون “قياسيا”.

وفي تقريرها الأخير حول العرض والطلب على الحبوب، أشارت (الفاو) إلى أن الإنتاج العالمي من الحبوب في العام 2023 يقدر الآن بنحو 2823 مليون طن، بزيادة قدرها 0,9 في المائة عن العام السابق و10,3 مليون طن فوق الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في 2021.

وأضافت المنظمة أنه تم إجراء مراجعات تصاعدية لإنتاج القمح لدى المنتجين الرئيسيين في العالم وكذلك لإنتاج الذرة، متوقعة أن يرتفع إنتاج الأرز العالمي في 2023-2024 بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بالموسم المقبل، تجري حاليا زراعة القمح الشتوي لعام 2024 في بلدان نصف الكرة الشمالي، وفقا للتقرير ذاته، الذي يشير إلى أن نمو المساحات الزراعية يمكن أن يكون محدودا نظرا لانخفاض أسعار المحاصيل.

وسجل المصدر أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستخدام العالمي للحبوب في 2023-2024 إلى 2,813 مليون طن، أو 1,1 في المائة أكثر مما كان عليه في 2022-2023.

وبحلول نهاية 2024، من المتوقع أن تزيد مخزونات الحبوب العالمية بنسبة 2,7 في المائة عن مستواها الأولي وتصل إلى مستوى قياسي جديد.

ومن المتوقع أن تنكمش تجارة الحبوب العالمية في 2023-2024 بشكل طفيف لتصل إلى 468.4 مليون طن، بانخفاض 1,8 في المائة عن مستوى الموسم السابق.

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