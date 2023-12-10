فضيحة …مشروع سكني لموظفي جماعة إنزكان في المزاد العلني

هبة بريس : انزكان

أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير، خبير قضائي وطني مقبول لدى المحاكم، بإنجاز خبرة من أجل معاينة العقار المحجوز المسمى خنبيلة ذي الرسم العقاري عدد 14053/5 مساحته 32 آر 88 سنتيار، والذي شيد عليه المجمع السکنی دار الموظف، على الطريق الرابطة بين دوار الصويري والدشيرة الجهادية ، كما أمر رئيس المحكمة التجارية بتحديد القيمة الحقيقية للعقار وقت إجراء الخبرة وتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني مع تعزيز ذلك بصور فوتوغرافية.

ويأتي هذا البيع بعد أن تقدمت شركة تسلالات للأشغال بدعوى قضائية لإجراء عملية بيع هذا المشروع السكني، الأرض مع البنايات ملف عدد : 2023/8103/1463 ، كما ورد في تقرير الخبير القضائي الوطني الذي انتقل بتاريخ 2023/10/17 الى موقع العقار محل الطلب، بحضور رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، وبعد تقويم المشروع السكني دار الموظف من طرف الخبير القضائي الوطني، فسيباع في المزاد العلني بقيمة افتتاحية تقدر بـ : 300.00 .24.324 درهم ، كما تم تحديد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ 3732400000 درهم .



ومع كل هذا لم يتم إشعار المستفيدين بهذا البيع، الذي ادخل مشروع دار الموظف الذي يتكون من ستة عمارات مؤهل للاستغلال السكني والتجاري نفقا مظلما، مع العلم أن الطريقة التي قام أعضاء مكتب الجمعية بتفويت هذه الشقق والمحلات التجارية ليست قانونية، والوثائق التي سلمت للمستفيدين لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف الخبير.

وهذه بعض التقييدات الواردة بالملك المسمى خنيبلة، ذي الرسم العقاري عدد 5/14053 الذي شيد عليه دار الموظف بالجماعة الحضرية إنزكان :



الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2014/9/16 سجل 218 عدد 1261 من الرتبة الأولى ضمانان لسلف مبلغه أربعة ملايين ومائة وثلاثة وسبعون الف درهم 4.173.000 درهم على كافة الملك المذكور لفائدة الشركة العامة المغربية للايناك.



حجز تحفظي المقيد بتاريخ 2019/6/17 سجل 271 عدد 476 ضمانا لدين قدره 1.481.668 على كافة الملك المذكور لفائدة شركة تسلالات للأشغال.



الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2015/1/15 سجل 222 عدد 783 من الرتبة الثالثة ضمانا لسلف مبلغه 1.958.000 درهم على كافة الملك لفائدة الشركة العامة المغربية للأبناك.



حجز تنفيذي مفيد بتاريخ 2023/6/22 سجل 330 عدد 1908 على كافة الملك المذكور لفائدة شركة تسلالات للأشغال .



الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2013/2/11 سجل 202 عدد 47 من الرتبة الثانية على كافة الملك المذكور ضمانا لأداء واجبات التسجيل العادية وان اقتضى الحال الرسوم والصائر لفائدة الدولة المغربية إدارة التسجيل والتنبر.



حق مرور مقيد بتاريخ 1981/7/11 سجل 30 عدد 1419 مثقل بحق المرور رقم 7012 وممتد بالعلامات الآتية : ب 12 ب ف 13 ف – وب 11 وب 12.

وينتظر ان يشعل تنفيذ المزاد العلني مواجهة بين المستفيدين من موظفي الجماعة الحضرية لانزكان وبين جمعيتهم للأعمال الاجتماعية التي تورطت في شبهة تبديد أموال و اختلالات خطيرة وصلت حتى اتهام عدد من المسؤولين بعد إختفاء مليار سنتيم من مساهمة الجماعة، كما ان مطالب الموظفين تسعى إلى فتح تحقيق مركزي بهذا الملف الذي سوف نعود له بالتفصيل في الأعداد القادمة .

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