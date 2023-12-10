تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو بـ 1,1 في المائة

2023-12-10 / 14:11
5
هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 1,1 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ 0,63 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 30 نونبر المنصرم إلى 06 دجنبر الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في أحدث نشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية في فاتح دجنبر 354,7 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 2,9 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 118,3 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، بقيمة 48,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 41,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بمبلغ 28,1 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,9 مليار درهم، فيما بلغ المعدل بين الأبناك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 06 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 07 دجنبر)، ضخ بنك المغرب 52,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,7 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات العقار بنسبة 5 في المائة، والتأمينات بـ 1,8 في المائة، والأبناك بـ 0,2 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرا قطاعي البترول والغاز، والكهرباء، ارتفاعا بنسبتي 1,5 و1,9 في المائة تواليا.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 6,8 ملايير درهم، منها 6 ملايير درهم تحققت في سوق الكتل التي شهدت عملية إعادة شراء مهمة بمبلغ 5,96 مليار درهم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الفاو: توقع محصول قياسي من الحبوب للموسم 2023-2024

الفاو: توقع محصول قياسي من الحبوب للموسم 2023-2024

2023-12-10 / 14:44
Photo of بنك المغرب : 354,7 مليار درهم رصيد العملة الصعبة

بنك المغرب : 354,7 مليار درهم رصيد العملة الصعبة

2023-12-10 / 12:28
Photo of ” لارام ” و “إفريقيا سي إم دي سي” تطلقان أول رحلة طيران “مسؤولة بيئيا”

” لارام ” و “إفريقيا سي إم دي سي”…

2023-12-10 / 09:25
Photo of ارتفاع أرباح البنوك المدرجة في البورصة بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية

ارتفاع أرباح البنوك المدرجة في البورصة بشكل ملحوظ خلال…

2023-12-09 / 14:41
Photo of المغرب ينضم إلى تحالف دولي للتخلص التدريجي من الفحم

المغرب ينضم إلى تحالف دولي للتخلص التدريجي من الفحم

2023-12-09 / 12:56
Photo of شركة كندية تبني مصنعا لمحركات الطائرات في الدارالبيضاء

شركة كندية تبني مصنعا لمحركات الطائرات في الدارالبيضاء

2023-12-08 / 18:22
Photo of المراجعة الضريبية.. هل ستساهم في تحسين و زيادة أجور صغار الموظفين؟

المراجعة الضريبية.. هل ستساهم في تحسين و زيادة أجور…

2023-12-08 / 13:15
Photo of دعم السكن يدفع منعشين عقاريين للتريث في إنهاء و بيع مشاريعهم

دعم السكن يدفع منعشين عقاريين للتريث في إنهاء و…

2023-12-08 / 12:58
Photo of بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا تخليدا للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا تخليدا للذكرى 75…

2023-12-08 / 11:39
Photo of أكاديمي إسباني..المغرب والإمارات نحو شراكة “استثنائية”

أكاديمي إسباني..المغرب والإمارات نحو شراكة “استثنائية”

2023-12-07 / 19:41

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق