مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تنديدا بالإبادة الإسرائيلية في غزة

هبة بريس _ الرباط

عبر الآلاف من المواطنين، اليوم الأحد، في مسيرة وطنية حاشدة بمدينة الرباط، عن تنديدهم بالجرائم والمجازر الصهيونية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة

وشارك في المسيرة مواطنين من عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، منها فيدرالية اليسار الديمقراطي، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب العدالة والتنمية، والحزب الاشتراكي الموحد، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وغيرها من الهيئات.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد في اتجاه مبنى البرلمان، شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي والتقتيل الذي يطال الفلسطينيين.

وتأتي هذه المسيرة التي رفعت شعار “ضد محرقة غزة.. ومن أجل إسقاط التطبيع”، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان

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