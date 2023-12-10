مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تنديدا بالإبادة الإسرائيلية في غزة
هبة بريس _ الرباط
عبر الآلاف من المواطنين، اليوم الأحد، في مسيرة وطنية حاشدة بمدينة الرباط، عن تنديدهم بالجرائم والمجازر الصهيونية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة
وشارك في المسيرة مواطنين من عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، منها فيدرالية اليسار الديمقراطي، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب العدالة والتنمية، والحزب الاشتراكي الموحد، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وغيرها من الهيئات.
ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد في اتجاه مبنى البرلمان، شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي والتقتيل الذي يطال الفلسطينيين.
وتأتي هذه المسيرة التي رفعت شعار “ضد محرقة غزة.. ومن أجل إسقاط التطبيع”، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسانتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
الشعب المغربي كله متضامن مع فلسطين كل حسب اديولوجيته ومرجعياته .هناك مخطط لتصفية حماس و المليشيات الاسلامية تباركه السلطة الفلسطينية و اغلب الدول الغربية والعربية لان حماس مدعومة من طرف ايران وبهدف التطبيع الكامل مع إسرائيل مقابل اقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح لا تتوفر على اي سلطة حقيقية لانه من الصعب خلق دولة حرة دات سيادة كاملة بالاراضي الفلسطينية المحتلة.
Tebarklah
Machaellah 3lihom
3lach maydiroch hakka 3la smo waqe3 ghi bladhom hsen
Zee3ma had lmassira ghadi tenfa3 fchi haja
Khas yediroha f ga3 lmodon
ههههه الكبرنات أرسلوا وفد عسكري لأمريكا وقالوا أنهم يريدون شراء أسلحة أمريكية وقالوا أن لا مشكل لهم مع إسرائيل وأنهم مستعدون لإقامة علاقة مع إسرائيل شرط الحصول على دعم عسكري أمريكي والتراجع عن دعم أمريكا لمغربية الصحراء عدم تصنيف البوليزاريو كمظمة إرهابية والمرتزقة عندنا من تجار الدين وأصحاب الإديلوجية السطالينية عازمون على الضرر بمصالح المغرب وبتحالفاته التي عزلت نظام الكبرنات نفس خطاب دباب الكبرنات يجب فعلا على الدولة وضع هؤلاء تحت المجهر لمعرفة من يقف أمامهم لأن في الأمر رائحة كريهة وصلت حد الإلتقاء بمرتزقة الكبرنات أخد صور معهم كحفيد مانديلا