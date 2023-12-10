رونالدو مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2023

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال 2023، والتي شهدت تواجد نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

وتواجد في القائمة النهائية، 25 لاعبا، أبرزهم رونالدو وجود بيلينجهام وكيفين دي بروين وليونيل ميسي ومحمد صلاح.

ويحمل البرغوث الأرجنتيني، لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

ويتصدر رونالدو، جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه ألكسندر ميتروفيتش.

كما وصل رونالدو، يوم الجمعة الماضي، إلى خوض المباراة رقم 1200 في مسيرته الاستثنائية.

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