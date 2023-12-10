الأردن يقلص النقص ويصدّر 500 طن من البندورة لإسرائيل

2023-12-10 / 11:54
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هبة بريس _ متابعة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن البندورة الأردنية التي وصلت إسرائيل في الأيام السبعة الماضية، بلغت 500 طن، لتعويض مقاطعة الاحتلال للخضار التركية بسبب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقدة لإسرائيل.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على الأرقام التي تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع، لتعويض نقص الخضار التركية، والخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية

في سياق متصل، كشف مكتب التأمين الإسرائيلي، الشهر الماضي، عن أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تقدم نحو 155 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على مخصصات البطالة

وكتبت القناة 14 العبرية، عنوانا قالت فيه إن “الاقتصاد تحت النار”، مشيرة إلى أنه منذ 7 أكتوبر، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي ظروف حرب.

ووفقا للبيانات، فإنه تقدم منذ بدء الحرب، 155,520 شخصا للحصول على إعانات البطالة إلى مكتب “التأمين الوطني”، منهم 114,414 شخصًا، تم وضعهم على البطالة القسرية.

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