عمال زراعيون يستنكرون حرمانهم من أجورهم وتوقيفهم عن العمل

هبة بريس _ خريبكة

توقف بيان، صادر عن للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الجامعة الوطنية للفلاحة جهة بني ملال،عند حرمان العمال الزارعيين من طرف احدى جمعيات مربي الماشية من أجورهم وتهديدهم بالتوقيف.

و جاء في البيان الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه :

، انه إذا كان الدين الإسلامي يدعو إلى أداء أجر العامل قبل أن يجف عرقه، وإذا كانت مدونة الشغل قد نصت على حقوق العمال ليحترمها المشغل ويعمل بها، فإن ما تمارسه احدى جمعيات مربي الماشية في حق العمال الزارعيين التابعين لهذه الجمعية يتناقض ويتعارض مع الدين والقانون.

وهكذا فعلى الرغم من الخدمات الجليلة التي قدمها هؤلاء العمال وعلى الرغم من الأعمال الشاقة التي قامو بها، حيث استغلال ما يقارب 126 هكتار من المزروعات المختلفة، ذلك الاستغلال الذي أثمر إنتاجا إيجابيا حيث بوا هذه الجمعية المكانة العالية والمشرفة. و رغم هذا وذاك، يقول البيان، فإن الجمعية لا تعترف بهم ولا تستحضر ظروفهم الاجتماعية القاسية حيث بمجرد توقف الأشغال بهذه الضيعة، تم حرمانهم من أجورهم وعدم احترام اتفاق الحوار الاجتماعي لجولة أبريل ب 30 ماي 2022 كما أنه تم محاولة توقيفهم إن لم نقل طردهم من الشغل بعد مراسلته لممثلهم في اللجن الثنائية.

كما فوجئ هؤلاء العمال باستدعائهم من طرف الجمعية لدى مفتش الشغل لتخبرهم بأنه سيقوم بتقليص عددهم بدعوى الجفاف إلا أنه وعلى الرغم من تقديمهم لعدة حلول لتجاوز هذه الوضعية ظلت مصرة على قرارها.

هكذا، يضيف البيان، وبعد فشل الجمعية في محاولة التقليص كان سلاحها هو توقيف أجورهم وحرمانهم منها.

لهذا وأمام حرمانهم من الأجور والحقوق، طالب العمال، حسب البيان ذاته، الجهات المسؤولة التدخل العاجل لفرض تطبيق واحترم القانون ، كما اعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية ببني ملال يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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