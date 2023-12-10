“القسام” تعلن الإجهاز على 10 جنود

2023-12-10 / 11:14
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت كتائب القسام، عن سلسلة هجمات على قوات الاحتلال، خلال تصديها للعدوان على غزة، تركزت في مناطق شمال القطاع.

وقالت القسام، في بيانات متتابعة عبر حسابها في “تليغرام”: إن مقاتيلها أجهزوا على 10 جنود من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

كما أشارت إلى تمكنها من الإجهاز على قناص للاحتلال، في المنطقة ذاتها.

وهاجم مقاتلو القسام، قوة للاحتلال، كان متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة مخصصة للأفراد، في جاليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت القسام، دبابة ميركفاه في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة “الياسين 105″، كما استهدفوا 8 آليات وجرافة عسكرية غرب جباليا شمال قطاع غزة بالقذائف المضادة للدروع.

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‫4 تعليقات

  1. انهم الرجال الابطال حماة الديار وان شاء ستتوج هذه المعركة بانتصار بطولي لحماس وخيبة وانكسار لاقبح خلق الله في الارض يقيننا في الله كبير انه قادر على نصرهم اظن ان مايقع اليوم على ارض الصمود معجزة بكل المقاييس باعتراف الجميع هذه المعجزة اجبت في فضح اكذوبة الجيش الكرتوني البلاستيك الذي لايقهر جنود اعتلاهم الجبن والخوف والرعب امام تخطيط بارع للحرب اليهود قادرون فقط على قتل النساء والأطفال والتخريب اما حماس اذاقتهم انواع الذل والهوان

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