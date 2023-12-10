دعوة إلى إضراب عالمي شامل يوم الاثنين رفضا للحرب على غزة
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة في الأراضي الفلسطينية، أن يوم الاثنين المقبل، هو إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، وذلك ضمن حراك عالمي يدعو لاضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
ودعت القوى في بيان صدر عنها، يوم السبت، إلى “الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات، للتعبير عن وحدة الدم والمصير وانتصارا للأبرياء العزل، وتوجيه رسالة للعالم أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير، وان نضالنا المشروع سيتواصل حتى تحقيق الحرية والاستقلال”، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأضافت أن “شعوب الأرض قاطبة ستتوحد في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال، وستنتصر لدماء الأطفال والنساء والشيوخ ضحايا إرهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب الاحتلالية”.
وأشارت إلى أن “العالم يرفض دعم الولايات المتحدة الكامل لدولة الاحتلال في حربها على أطفالنا وشعبنا، ويرفض /الفيتو/ الذي أفشل تمرير قرار في مجلس الامن لوقف اطلاق النار في غزة/”.
وأوضحت القوى أن “الاضراب هو رسالة الشعوب الحية بالوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني الناجز في دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
“رسالة للعالم أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير” نتمنى أن يصل هذا الكلام للدول العربية
شعوب الأرض قاطبة ستتوحد في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية
العالم يرفض دعم الولايات المتحدة الكامل لدولة الاحتلال
الاضراب هو رسالة الشعوب الحية بالوقوف إلى جانب فلسطين
لا حول ولا قوة الا بالله
وماذا بعد الإضراب والتوقف عن العمل!؟هل هذا سيجدي من شيء إتجاه كل هذا الدمار وابادت العزل!؟ وما تاءتير الإضراب على الآلة الحربية!؟ومادام ميزان القوة غير متكافي أو على الأقل الدولة بجميع مقومتها ممكن الوصول الى حل ما أو هدنة لفتح المجال للمفاوضات المباشرة أما في هذه الحالة لابد من الضمانات إتجاه الطرف الآخر القوي الذي لا يؤمن إلا باستمرار الحرب حتى يحقق برنامجه المسطر وباءيعاز القوى الكبرى ثم هناك وجهة نظر إلا وهي حماس تلتزم بوقف عملياتها من هنا وهناك وتستسلم لامر الواقع وتترك المفاوضين المقبولين ثم يخرجون من غزة حالياً الى جهة ما بضمانات ويفتح المجال لحلحلة المشكلة لأن مايقع في غزة فاق كل التوقعات والاعراف لكن أهل الأرض يلزمهم أن يفهموا بأن اخوانهم واهاليهم في طريق الابادة الجماعية ولا أحد يقدر على ضغط أو وضع حدا لهذه الآلة المدمرة للحجر والبشر أما أن نصيح هكذا بدون معنى لاجدوى منه لأن العمليات مستمرة وبشراسة والعالم باسره يعجز على فعل أي شيء ادن رجاءا يا متحكمين من جماعة حماس في الخارج كما تحت الأرض تعقلوا واعلنوا نيتكم في إيقاف هذه المهزلة التي سوف يحاسبكم بها الزمان والمكان لأن أنتم من اوقد فتيل الشرارة والاعدامات بالالوف.اما الإضراب ما عندو حتى شي تاتير إيجابي وحتى تنفيد سيكون محدود ولا معنى له.هذا بمجرد راءي إنسان متاءتر جدا بما يقع في مدنيين غزة اللهم يارب الطف