بنكيران.. نشترك مع حماس “المرجعية” وصمود غزة ” معجزة”
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إننا كحزب دورنا لا يقتصر على ربح المقاعد وإن كانت كوسيلة للتمكن من مقارعة الفساد ولكن ليس هذا هو الأساس، فالأساس هو أن نكون متمسكين ومتشبثين بمرجعتينا، وأن نكون في نفس الوقت نعمل بمقتضاها في المجال الذي نشتغل فيه، وهو النصح، ويجب أن نبقى في مكان الناصح الأمين نحاول أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر ونصدع بالحق..
وفي شق آخر لفت في كلمته خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، صباح السبت 9 دجنبر الجاري ، الأمين العام للحزب، إلى أن حال إخواننا في غزة تنفطر له القلوب، قبل أن يستدرك “لكن لا زالت صورة المقاومة مرفوعة، وأظن أن ما يقع في غزة فسوف يقلب المفاهيم..”.
وأكد أن سر قوة حماس هو “التشبث بالمرجعية التي نشترك معهم فيها، والتماسك فيما بينهم..”، وأضاف أنه مع كل ما يعانون منه بقوا صامدين ولم يستسلموا والراجح أنهم لن يستسلموا حتى إن هزموا، وهذا شيء عجيب ومثار تساؤلات من العالم بأسره .. لكن هذا مرجعه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى المرجعية الإسلامية، مردفا” كل يوم لم يقض فيه على حماس فهو معجزة”.
وتابع “ثم كيف استطاعوا أن يزرعوا في عموم سكان غزة هذه الصفات، إلى حد اليوم لم نسمع أحدا يشتكي مما يقع أو يشتكي منهم، رغم أننا لا نعرف ما حجم الخسائر التي خسروها لأن الإعلام لا يظهر كل الحقيقة، ومع ذلك بقوا متشبثتين بأرضهم..”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
29 تعليقات
أقسِم بالله أَحسَـن وأَصـدَقْ وَزِيـر أَوَّل في حيَـاة المـغـرِب والمـغَـارِبَة ولاكِن للأَسَف أَكثَـرَ النَّاس لاَ يعلَـمُـون
الفساد يتجسد في اكل أموال الشعب بدون حق واطالب بالتنازل علي سبعة مليون في الشهر ومادا تركت المساكين والمحتاجين هادا هو عين العقل
الفساد يتجسد في اكل أموال الشعب بدون حق واطالب بالتنازل علي سبعة مليون في كل شهر ومادا تركت المساكين والمحتاجين وما اكثرهم هادا هو عين العقل والباقي انخفض به لنفسك للموردين
يا سي بنكيران، الله يهديك ،حماس بنت إيران الشيعية والتي تكن الحقد و والبغضاء لبلادنا العزيز المغرب.. هل انت فعلا مغربي؟ لو كانت لدي سلطة لاتهمتك بالخيانة العظمى.. انت في بلاد ديمقراطي.. عندك الحظ… و لا تنسى الترحم على “سي ادريس.”
ههههه الكبرنات أرسلوا وفد عسكري لأمريكا وقالوا أنهم يريدون شراء أسلحة أمريكية وقالوا أن لا مشكل لهم مع إسرائيل وأنهم مستعدون لإقامة علاقة مع إسرائيل شرط الحصول على دعم عسكري أمريكي والتراجع عن دعم أمريكا لمغربية الصحراء عدم تصنيف البوليزاريو كمظمة إرهابية والمرتزقة عندنا من تجار الدين وأصحاب الإديلوجية السطالينية عازمون على الضرر بمصالح المغرب وبتحالفاته التي عزلت نظام الكبرنات نفس خطاب دباب الكبرنات يجب فعلا على الدولة وضع هؤلاء تحت المجهر لمعرفة من يقف أمامهم لأن في الأمر رائحة كريهة وصلت حد الإلتقاء بمرتزقة الكبرنات أخد صور معهم كحفيد مانديلا
انتم تبحثون عن اي موضوع لتلمعووا وجه حزبكم الذي مرغ في ترتب الانتخابات السابقة . وقد عافكم حتى الكلب الاجرب ..وكم تتاجرون في القضايا خاصة الدين. يلا سير استغل القضية الفلسطينية نشوفو شحال اتجيب ديال الاصوات
ياااااارب يااااارب يارب هاهم عبدة الشيطان يقتلون في الاطفال و الرضع و النساء و الأبرياء يااااارب اسحقهم و فتت اكبادهم و نسلهم
اللهم اسحق كل من والاهم وسفق لهم من كلابهم وذبابهم و خونة اوطانهم
ياااااارب عبدة الشيطان تجبروا و تكبروا و افسدوا في الارض اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
حاشا و ان تكون انسانا يا من باع انسانيته بدرهم يخخخخخخخخ
انت مجرد ذبابة تهيج النعرات العربية وتنشر الكراهية بين الشعوب ،انت الخائن لوطنه تتقاضى أجرا من قتلة الاطفال لتنشر الفتنة.
ياااااارب يااااارب يارب هاهم عبدة الشيطان يقتلون في الاطفال و الرضع و النساء و الأبرياء يااااارب اسحقهم و فتت اكبادهم و نسلهم
اللهم اسحق كل من والاهم وصفق لهم من كلابهم وذبابهم و خونة اوطانهم
ياااااارب عبدة الشيطان تجبروا و تكبروا و افسدوا في الارض اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك
حركة فتح هي التي تمتل فلسطين وهي التي تأخذ مصلحة المواطن الفلسطيني بعين الاعتبار ولاتقوم بمغمرات غير محسوبة العواقب زيادة على كونها معترف بها دوليا ولها رئيس شرعي منتخب اما الفصائل الأخرى مع احترامي لأتباعها فلا يهمها ما يقع للمواطن الغزاوي المسكين المغلوب على أمره بالإضافة ان حماس ليست من أركان الإسلام