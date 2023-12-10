بنكيران.. نشترك مع حماس “المرجعية” وصمود غزة ” معجزة”

هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إننا كحزب دورنا لا يقتصر على ربح المقاعد وإن كانت كوسيلة للتمكن من مقارعة الفساد ولكن ليس هذا هو الأساس، فالأساس هو أن نكون متمسكين ومتشبثين بمرجعتينا، وأن نكون في نفس الوقت نعمل بمقتضاها في المجال الذي نشتغل فيه، وهو النصح، ويجب أن نبقى في مكان الناصح الأمين نحاول أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر ونصدع بالحق..

وفي شق آخر لفت في كلمته خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، صباح السبت 9 دجنبر الجاري ، الأمين العام للحزب، إلى أن حال إخواننا في غزة تنفطر له القلوب، قبل أن يستدرك “لكن لا زالت صورة المقاومة مرفوعة، وأظن أن ما يقع في غزة فسوف يقلب المفاهيم..”.

وأكد أن سر قوة حماس هو “التشبث بالمرجعية التي نشترك معهم فيها، والتماسك فيما بينهم..”، وأضاف أنه مع كل ما يعانون منه بقوا صامدين ولم يستسلموا والراجح أنهم لن يستسلموا حتى إن هزموا، وهذا شيء عجيب ومثار تساؤلات من العالم بأسره .. لكن هذا مرجعه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإلى المرجعية الإسلامية، مردفا” كل يوم لم يقض فيه على حماس فهو معجزة”.

وتابع “ثم كيف استطاعوا أن يزرعوا في عموم سكان غزة هذه الصفات، إلى حد اليوم لم نسمع أحدا يشتكي مما يقع أو يشتكي منهم، رغم أننا لا نعرف ما حجم الخسائر التي خسروها لأن الإعلام لا يظهر كل الحقيقة، ومع ذلك بقوا متشبثتين بأرضهم..”.

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