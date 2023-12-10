طقس الأحد.. أجواء مستقرة مع تشكل كتل ضبابية

2023-12-10 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد شيئا ما فوق الأطلس والهضاب العليا الشرقية وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية، مع أجواء مستقرة عموما، فيما ستسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محلية بالأقاليم الجنوبية، مرفوقة بتناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و09 درجات بكل من الأطلس، والريف، والجنوب-الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 08 و 13 درجة بباقي الأرجاء الأخرى من البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فسترتفع شمال البلاد و بالقرب من السواحل، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا في ما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين أصيلة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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