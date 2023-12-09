باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت في الدوري

باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت في الدوري

2023-12-09 / 23:06
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فاز باريس سان جيرمان على ضيفه نانت بشق الأنفس بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت في الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

سجل برادلي باركولا وراندال كولو مواني هدفي باريس في الدقيقتين 41 و83، بينما سجل مصطفى محمد هدف نانت الوحيد في الدقيقة 55.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة ليتمسك بالصدارة بعد تحقيقه الفوز الثامن على التوالي، بينما سقط نانت للمرة السابعة ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

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