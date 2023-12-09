اكادير : حملة لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين

2023-12-09 / 22:18
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هبة بريس : اكادير

دشنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الرابعة تحت إشراف باشا المنطقة الحضرية المركز اكادير ، اليوم السبت 9 دجنبر الجاري ، حملة لتحرير الملك العمومي من سيطرة الباعة ” الجائلين ” .

الحملة التي إستعملت خلالها ” جرافة” إستهدفت ”الفراشة” بمنطقة سيدي يوسف، بعد إزالة ” أكواخ ” عشوائية بالقرب من المركز التجاري ” سوق الأحد “وهو ما أسفر عن حجز مجموعة من السلع والعربات و الطاولات التي يستعملها عدد من الباعة من أجل عرض وبيع منتجاتهم في المنطقة.

وسجل المواطنون خصوصا منهم السائقين ، إرتياح من نتائج الحملة ، بسبب الوضع اليومي من إختناق حركة السير والجولان بمنطقة سيدي يوسف ، بسبب الباعة الجائلين .

ويبقى الوضع الاجتماعي لهؤلاءالباعة الجائلين صعب، لأنهم يعيلون عائلاتهم مما يستدعي من المجالس المنتخبة ( المجلس البلدي مجلس الجهة ) وضع برامج لخلق أسواق نموذجية لهؤلاء حفاظا على كرامتهم ووضعيتهم المعاشية .

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