اكادير : حملة لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين

هبة بريس : اكادير

دشنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الرابعة تحت إشراف باشا المنطقة الحضرية المركز اكادير ، اليوم السبت 9 دجنبر الجاري ، حملة لتحرير الملك العمومي من سيطرة الباعة ” الجائلين ” .

الحملة التي إستعملت خلالها ” جرافة” إستهدفت ”الفراشة” بمنطقة سيدي يوسف، بعد إزالة ” أكواخ ” عشوائية بالقرب من المركز التجاري ” سوق الأحد “وهو ما أسفر عن حجز مجموعة من السلع والعربات و الطاولات التي يستعملها عدد من الباعة من أجل عرض وبيع منتجاتهم في المنطقة.

وسجل المواطنون خصوصا منهم السائقين ، إرتياح من نتائج الحملة ، بسبب الوضع اليومي من إختناق حركة السير والجولان بمنطقة سيدي يوسف ، بسبب الباعة الجائلين .

ويبقى الوضع الاجتماعي لهؤلاءالباعة الجائلين صعب، لأنهم يعيلون عائلاتهم مما يستدعي من المجالس المنتخبة ( المجلس البلدي مجلس الجهة ) وضع برامج لخلق أسواق نموذجية لهؤلاء حفاظا على كرامتهم ووضعيتهم المعاشية .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp