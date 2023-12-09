طنجة..تسجيل ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال أكتوبر

هبة بريس -

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة ارتفاعا ب 0,2 % خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع شهر شتنبر الذي قبله. أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 4,8 %.

وأوضح تقرير دوري للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 % في أكتوبر 2023 مقارنة مع شهر شتنبر 2023 ،وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الفواكه” ب 3,7 % ،و ” الخضر” ب 3,2 % ، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 1,2 % ، و”الزيوت والدهنيات” ، و “السكر،المربى،العسل، الشكولاطة والحلويات” ب 0,5 % لكل منهما ، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,1 %.

كما ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 0,3 % ، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة للأقسام التالية: “النقل” ب 0,8 % ، و”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” ب 0,7 % ،و “الملابس والأحذية” و “الترفيه والثقافة” ب 0,2 % لكل منهما. كما أن الانخفاض الذي عرفه مؤشر أثمان قسم “مطاعم وفنادق ” ب 1,1 % و قسم “المواصلات” ب 0,1 %، و استقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثر على التطور العام.

و على المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 9,6 % في أكتوبر 2023 مقارنة مع شهر أكتوبر 2022 ، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية: “الفواكه” ب 27,4 % ،و “الخضر” ب 22,5 % ، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 9,3 % ، و”الزيوت والدهنيات” ب 8,4 % ، و”الحليب، الجبن والبيض ” ب 7,7 % ، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 7,6 % ، و”اللحوم ” ب 5,0 % ، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 4,7 % ، و”السمك و فواكه البحر” ب 3,8 % ، و”السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 3,0 % ، و”الخبز والحبوب” ب 1,5 % ،و”التبغ” ب 5,4 % .

كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1,7 % ، وقد تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غيرالغذائية بين انخفاض قدره 0,9 % لقسم “النقل” وارتفاع قدره 4,7 % لقسم “الملابس والأحذية.

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