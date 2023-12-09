طنجة..تسجيل ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال أكتوبر
عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة ارتفاعا ب 0,2 % خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع شهر شتنبر الذي قبله. أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 4,8 %.
وأوضح تقرير دوري للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 % في أكتوبر 2023 مقارنة مع شهر شتنبر 2023 ،وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الفواكه” ب 3,7 % ،و ” الخضر” ب 3,2 % ، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 1,2 % ، و”الزيوت والدهنيات” ، و “السكر،المربى،العسل، الشكولاطة والحلويات” ب 0,5 % لكل منهما ، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,1 %.
كما ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 0,3 % ، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة للأقسام التالية: “النقل” ب 0,8 % ، و”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” ب 0,7 % ،و “الملابس والأحذية” و “الترفيه والثقافة” ب 0,2 % لكل منهما. كما أن الانخفاض الذي عرفه مؤشر أثمان قسم “مطاعم وفنادق ” ب 1,1 % و قسم “المواصلات” ب 0,1 %، و استقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثر على التطور العام.
و على المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 9,6 % في أكتوبر 2023 مقارنة مع شهر أكتوبر 2022 ، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية: “الفواكه” ب 27,4 % ،و “الخضر” ب 22,5 % ، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 9,3 % ، و”الزيوت والدهنيات” ب 8,4 % ، و”الحليب، الجبن والبيض ” ب 7,7 % ، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 7,6 % ، و”اللحوم ” ب 5,0 % ، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 4,7 % ، و”السمك و فواكه البحر” ب 3,8 % ، و”السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 3,0 % ، و”الخبز والحبوب” ب 1,5 % ،و”التبغ” ب 5,4 % .
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1,7 % ، وقد تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غيرالغذائية بين انخفاض قدره 0,9 % لقسم “النقل” وارتفاع قدره 4,7 % لقسم “الملابس والأحذية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1,7 %
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Bghina yneqso f taman
Hadchy li kaydiro rah bzzzf
إرتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم والدواجن..
كيف يمكن ترجمة هذه الزيارات المتتالية ..
الطبقة الفقيرة والمتوسطة لم تعد لهم القدرة على تحمل الكثير من هاته الزيادة المهزلة..
اللهم الطف بنا يارب العالمين..