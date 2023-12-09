دوري الأبطال.. الوداد الرياضي يحقق فوزا “قاتلا” أمام سيمبا التنزاني

دوري الأبطال.. الوداد الرياضي يحقق فوزا “قاتلا” أمام سيمبا التنزاني

2023-12-09 / 22:00
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حقق الوداد الرياضي فوزا قاتلا أمام ضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد، مساء اليوم السبت بملعب مراكش الكبير، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتحصل الوداد الرياضي على ضربة جزاء في الدقيقة 40 من الجولة الأولى، بيد أن القائد يحيى جبران لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.

وسجل الجزائري زكرياء دراوي هدف الفوز الوداد الرياضي في الدقيقة 94.

ويعتبر هذا الفوز الأول للوداد الرياضي في مرحلة المجموعات، ليرفع بذلك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سيمبا عند نقطتين في المركز الأخير.

وكان الوداد الرياضي قد استهل مشواره في مرحلة مجموعات دوري الأبطال بخسارة أمام غالاكسي البوتسواني بهدف دون رد، ثم خسر المباراة الثانية أمام أسيك ميموزا بهدف دون رد أيضا.

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