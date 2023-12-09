سحابة دائرية “نادرة” تزين سماء بلدة أوطاط الحاج

2023-12-09 / 21:12
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هبة بريس - متابعة

وثق عدد من المواطنين بجماعة أوطاط الحاج التابعة ترابية لاقليم بولمان ، شكل سحب نادر الحدوث بسماء المنطقة ، الأمر الذي أثار اعجاب وانبهار كل من شاهد الصور حيث ذهب بعضها إلى التشكيك في حقيقتها.

عدد من النشطاء بالمنطقة أكدوا أن الصور التي توثق للسحب “النادرة” حقيقية ، وأنها أخذت من جماعة أوطاط الحاج حيث ظهرت أشكال سحب تعرف “بالسحب العدسية ” .

والسحب العدسية (Lenticular Clouds) هي سحب تشبه شكل العدسة المحدبة، وقد تتخذ الشكل اللوزي أحياناً، والسحب العدسية هي غيوم ثابتة تتشكل في الغالب في طبقة التروبوسفير، في محاذاة عمودية مع اتجاه الرياح, وأحيانًا تتخذ السحب الداكنة التي تتكون في طبقة الستراتوسفير السفلى أيضاً أشكال السحب العدسية، ونظراً لمظهر السحب العدسية الفريد، فقد تم اقتراحها كتفسير لبعض مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة .

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