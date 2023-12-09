إسرائيل تهدد برد عسكري في اليمن لـ”ردع الحوثيين”

2023-12-09 / 20:49
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هبة بريس - وكالات

صرح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم السبت، بأن إسرائيل ستقوم بالرد عسكريا على هجمات الحوثيين في اليمن، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد “أنصار الله”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن هنغبي قوله، إن “نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس عزمه التحرك عسكريا ضد الحوثيين إذا لم يتخذا أي إجراءات ضدهم”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

‏وأضاف البيان: “وحرصا منا على سلامة الملاحة البحرية نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية”.

وقد احتجزت جماعة “أنصار الله” اليمنية سفينة “غالاكسي ليدر” في نوفمبر الماضي، ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي أودى بحياة الآلاف من الفلسطينيين، واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

وتوعدت الجماعة باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

واعتبر البيت الأبيض يوم الاثنين، أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر “مدعومة من إيران”، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، “تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين”.

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‫6 تعليقات

  6. هذا ليس تهديدا للسلام!
    اصلا لا يوجد سلام!!
    هناك لغة واحدة يفهمها الصهاينة و معهم عدوة السلام امريكا( على فكرة فيتو امريكا الأخير كان ضد هدنة!! )
    و لتجدنهم احرص الناس على حياة!!
    كبرها تصغر!!

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