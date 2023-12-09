بعد تنصيب الحكومة..وزير خارجية اسبانيا يحل بالمغرب الأسبوع المقبل

2023-12-09 / 20:37
5
هبة بريس - الرباط

سيقوم وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بأول زيارة له إلى المغرب في حكومة بيدرو سانشيز الجديدة ، وذلك من أجل إعادة إطلاق خارطة الطريق المتفق عليها بين إسبانيا والمملكة المغربية.

وقالت جريدة”الباييس “الاسبانية إن وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الرباط في أول رحلة ثنائية له في المجلس التشريعي الجديد، بهدف “إعادة تنشيط خارطة الطريق التي تم وضعها بعد المصالحة بين إسبانيا والمغرب والهدف الرئيسي هو استئناف الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين بيدرو سانشيز والملك محمد السادس في أبريل 2022، بعد تجاوز الأزمة السياسية بين البلدين “.

وأبرزت الصحافة الإسبانية، أنه من بين ’’القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها بين البلدين والتي تم تأجيلها بعد الدعوة الانتخابية، كانت خطط فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، حيث تعتزم إسبانيا تنشيط هذه النقطة بعد الاجتماع المزمع بين ألباريس ونظيره المغربي ناصر بوريطة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “بالرغم من أن الموعد الدقيق للزيارة لم يتم تأكيده رسميا، فمن المقدر أن تتم ابتداء من الخميس، نظرا لكون ألباريس مرتبط بالتزامات سابقة الأربعاء، حيث يرافق بيدرو سانشيز إلى ستراسبورغ الفرنسية لتقديم رصيد الرئاسة الإسبانية، أمام مجلس البرلمان الأوروبي”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: الحكومة تعمل بكل شفافية على تنزيل مختلف أوراش الدولة الاجتماعية

أخنوش: الحكومة تعمل بكل شفافية على تنزيل مختلف أوراش…

2023-12-09 / 19:40
Photo of نائب بلينكن لوزير الخارجية الجزائري :” واشنطن لاتريد مزيدا من التأخير ” في قضية الصحراء

نائب بلينكن لوزير الخارجية الجزائري :” واشنطن لاتريد مزيدا…

2023-12-09 / 18:26
Photo of اخنوش : الاصلاح صعيب وكيتطلب الشجاعة

اخنوش : الاصلاح صعيب وكيتطلب الشجاعة

2023-12-09 / 16:50
Photo of التجمعي أحمد المتوكل: معتزون بالقرارات الحكومية المهمة والجريئة

التجمعي أحمد المتوكل: معتزون بالقرارات الحكومية المهمة والجريئة

2023-12-09 / 15:17
Photo of المغرب يدين الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا

المغرب يدين الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في…

2023-12-08 / 11:27
Photo of بوريطة : “إجراء انتخابات بليبيا مسار أساسي للتجاوب مع انتظارات الشعب الليبي”

بوريطة : “إجراء انتخابات بليبيا مسار أساسي للتجاوب مع…

2023-12-07 / 21:31
Photo of رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يثمن عاليا موقف المغرب من الأزمة الليبية

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يثمن عاليا موقف…

2023-12-07 / 18:35
Photo of الحكومة تطلع على اتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية بين المغرب والبرتغال

الحكومة تطلع على اتفاق تعاون في مجال الوقاية المدنية…

2023-12-07 / 15:30
Photo of الحكومة تعد بمراجعة الضريبة عن الدخل السنة المقبلة

الحكومة تعد بمراجعة الضريبة عن الدخل السنة المقبلة

2023-12-07 / 14:38
Photo of بالأغلبية.. المصادقة على مشروع قانون مالية 2024 في قراءة ثانية

بالأغلبية.. المصادقة على مشروع قانون مالية 2024 في قراءة…

2023-12-07 / 14:30

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق