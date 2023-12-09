البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 42 مرشحا للهجرة غير الشرعية بسواحل الداخلة
هبة بريس -
اعترضت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، اليوم السبت، خلال مهمة للمساعدة في البحر، على بعد حوالي 16 كلم جنوب – غرب الداخلة، قاربا يقل على متنه 42 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب، الذي أبحر انطلاقا من السواحل الموريتانية يوم 6 دجنبر الجاري، كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.
وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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9 تعليقات
الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة
الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة
Tebarklah 3la la marine royale
Yekhliw nas tehrag hsen
Machaellah 3lihom
شكرا للبحرية الملكية على مساعدتهم للمرشحين للهجرة السرية..
المرشحين للهجرة السرية يغامرون بحياتهم من أجل العبور للضفة الاخرى .
الأعين التي لا تنام والساهرة على أمن وسلامة الحدود ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..