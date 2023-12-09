البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 42 مرشحا للهجرة غير الشرعية بسواحل الداخلة

2023-12-09 / 20:17
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هبة بريس -

اعترضت وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، اليوم السبت، خلال مهمة للمساعدة في البحر، على بعد حوالي 16 كلم جنوب – غرب الداخلة، قاربا يقل على متنه 42 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب، الذي أبحر انطلاقا من السواحل الموريتانية يوم 6 دجنبر الجاري، كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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