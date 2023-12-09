أهداه الراحل الملك الحسن الثاني“الأكورديون” الخاصة به..وفاة الفنان محمد عمار

القسم الفني: هبة بريس

أعلن الإعلامي المغربي عتيق بنشيكر عبر حائطه الفايسبوكي عن وفاة الفنان الموسيقي محمد عمار.

ونعى بنشيكر الفنان المغربي عبر ذات المنصة قائلا :”علمنا هذا الصباح بوفاة الأخ والصديق محمد عمار، تعازينا لكل أصدقائه ومحبيه، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبدوره نشر الفنان المغربي البشير عبده تدوينة جاءت كالتالي:” لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، عزاؤنا واحد في وفاة صديقنا الفنان الأصيل والعزيز سيدي محمد عمار رحمه الله واسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأيضا كتب الفنان المغربي سعد لمجرد عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع انستقرام “الله يرحم صديقنا العزيز الفنان محمد عمار انا لله وانا اليه راجعون”.

وجدير بالذكر أن الفنان محمد عمار ازداد عام 1954،والتحق بالجوق الملكي بالرباط وسنه لايتجاوز 15 سنة.

والتقى الراحل عمار الملك الراحل الحسن الثاني في أول حفل رسمي رفقة الجوق الملكي، وذلك بمناسبة ازدياد الأمير مولاي رشيد، ليسلمه الملك الراحل آلة “الاوكورديون” الخاصة به.

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