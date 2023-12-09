الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه إلى 102 منذ بداية التوغل البري بغزة
هبة بريس - وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن مقتل 5 من عناصره في معارك بقطاع غزة 4 منهم جنوبي القطاع.
وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 12 جنديا بإصابات خطيرة في قطاع غزة. وعلى الحدود مع لبنان أصيب جنديان بجروح خطيرة.
من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس: “نسفنا مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال بحي الزيتون في مدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نطلب من الله عز وجل الهدنة و السلام
Llah yahdi ma khla9
خاص يوقفو ها الكارثة الإنسانية
اسمه جيش الاحتلال
أما نبي الله اسرائيل فهو بريء من قتلة الاطفال و الرضع