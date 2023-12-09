لقجع والنقابات التعليمية…حصيلة اليوم في انتظار جولة الغد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اجتمعت اليوم السبت وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، لمواصلة حلقات النقاش في جولتها الرابعة حول مطالب الشغيلة التعليمية في سباق مع الزمن لوقف نزيف الاضرابات والمسيرات المتواصلة.

لقاء اليوم الذي تمحور حول مناقشة الكلفة المالية في علاقتها مع الزيادات المرتقبة في أجور أسرة التعليم، شمل أيضا التداول في ملف ضحايا النظامين وضحايا ماباتوا يسمون بالزنزانة 10، حيث انصب النقاش على التكلفة المالية لمعالجة الملفات الفئوية التي تعد من الملفات الحارقة على طاولة الحوار، هذا في انتظار أن تستأنف جولة الحوار يوم غد الأحد والتي سوف تتمحور مناقشة موضوع الزيادة في الأجور.

ويذكر، أن الجولة الثالثة من الحوار القطاعي الذي جمعت أمس الجمعة بين النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خُصصت لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور، بحيث جاءت خلاصاته على النحو التالي كما أعلنت عنه الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ لها:

1: التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاث الماضية.

2: عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه.

كما تم التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 09 و 10 دجنبر 2023 لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.

الحوار أكد خلاله الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024 ، وتفنيد كل الادعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك.

وأضاف بلاغ الجامعة الحرة للتعليم ليوم أمس الجمعة، أنه وتفاعلا مع عدد من التساؤلات التي تتلقاها الأخيرة بخصوص سريان مفعول النظام الأساسي الجديد، ومن موقع المسؤولية الوطنية كما النقابية، فإن الجامعة تعتبر أن وقف العمل بمقتضيات هذا النظام هو التزام حكومي جرى تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة ، وترجمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار دورية بهذا الشأن، علاوة على ما نلمسه من جدية ومرونة واضحة في التفاوض خلال المراحل الآنية من الحوار القطاعي مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

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